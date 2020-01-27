Öztrak: "Hızla dibe batıyoruz, hızla otoriterleşiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Hızla dibe batıyoruz, hızla otoriterleşiyoruz' - Son Dakika

Öztrak: "Hızla dibe batıyoruz, hızla otoriterleşiyoruz"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Öztrak: Hızla dibe batıyoruz, hızla otoriterleşiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:47 Kaynak: AA
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