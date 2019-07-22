Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Hukukun olmadığı yerde güven olmaz"
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Öztrak: "Hukukun olmadığı yerde güven olmaz"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. (3)
Öztrak: Hukukun olmadığı yerde güven olmaz
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:21 Kaynak: AA
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