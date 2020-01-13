Öztrak: "İdlib meselesi Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'İdlib meselesi Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır' - Son Dakika

Öztrak: "İdlib meselesi Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Öztrak: İdlib meselesi Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:45 Kaynak: AA
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