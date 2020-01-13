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Öztrak: "İdlib meselesi Suriye yönetimiyle görüşülerek kesin çözüme bağlanmalıdır"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:45 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
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