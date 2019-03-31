Öztrak: "İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Önde Gidiyor"
1 saat önce
- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA
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