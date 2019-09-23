Son Dakika Haberleri: Öztrak: "(IMF heyeti ile) Gizli saklı bir görüşme yapmadık"
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Öztrak: "(IMF heyeti ile) Gizli saklı bir görüşme yapmadık"

50 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: (IMF heyeti ile) Gizli saklı bir görüşme yapmadık

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:41 Kaynak: AA
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