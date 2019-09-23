Öztrak: "(IMF heyeti ile) Gizli saklı bir görüşme yapmadık"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:41 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı