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Öztrak: "(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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"Bir müddet istihdam üzerinden yaptığınız vergi ve diğer kesintilerden vazgeçin"
"(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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