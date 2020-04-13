CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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"Bir müddet istihdam üzerinden yaptığınız vergi ve diğer kesintilerden vazgeçin"

"(İnfaz düzenlemesi) Bu düzenleme ne adaletle ne hukukla ne de vicdanla bağdaşıyor"