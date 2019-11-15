Son Dakika Haberleri: Öztrak: "İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım' - Son Dakika

Öztrak: "İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım"

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (3)

Öztrak: İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: AA
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