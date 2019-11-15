Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım' - Son Dakika
Öztrak: "İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım"
7 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (3)
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi "Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi