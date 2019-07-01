Son Dakika Haberleri: Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor
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Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ""Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir.

Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " "Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir. Tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53 
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