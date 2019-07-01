Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor
2 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ""Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, " "Türkiye
son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir. Tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor." açıklamasında bulundu.
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