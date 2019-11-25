Son Dakika Haberleri: Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor' - Son Dakika

Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:45 Kaynak: AA
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