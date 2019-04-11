Öztrak: "(İstanbul'daki Oy Sayımı) Oy Farkı 14 Bin Civarında"
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:19 Kaynak: AA
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)
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