Öztrak: "(Kadına şiddet) Ülkenin çok ciddi kanayan yarası"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:53 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (7)
CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti? CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü