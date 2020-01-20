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Öztrak: "Kanal İstanbul Projesi'nin ne olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:13 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (6)
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