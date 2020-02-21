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Öztrak: "(Kavala'nın tutuklanması) Daha önce mahkeme res'en tahliye kararı vermişti"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:30 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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