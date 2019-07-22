Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Kıbrıs sorununun yeni bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir"
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Öztrak: "Kıbrıs sorununun yeni bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir"

7 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. (1)
Öztrak: Kıbrıs sorununun yeni bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:52 Kaynak: AA
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