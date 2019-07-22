Öztrak: "Kıbrıs sorununun yeni bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:52 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. (1)
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