Öztrak: "Kötü Yönetimin Neden Olduğu Ekonomik Krizin Ülkeyi Getirmiş Olduğu Nokta Bu"
2 saat önce
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi -Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
-Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:45 Kaynak: AA
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