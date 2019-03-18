Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Kötü Yönetimin Neden Olduğu Ekonomik Krizin Ülkeyi Getirmiş Olduğu Nokta Bu"

Öztrak: "Kötü Yönetimin Neden Olduğu Ekonomik Krizin Ülkeyi Getirmiş Olduğu Nokta Bu"

2 saat önce

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi -Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
-Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:45 Kaynak: AA

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