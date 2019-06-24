Öztrak: "Krizle mücadelede tüm tarafların görüşü alınmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır, bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlandığını vurguladı.İktidarın bütüncül önlemleri almak yerine sürekli yüzeysel paketler açıkladığını aktaran Öztrak, "Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, krizin bu defa da teğet geçeceğini zannetiler ama yanıldılar. Bu yanılgıların faturasını hep beraber ödüyoruz." dedi.24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Türki lirasının dolar karşısında yüzde 18 değer yitirdiğini belirten Öztrak, seçime giderken yüzde 18 olan politika faizinin ise yüzde 24'e yükseldiğini söyledi."Krizle mücadelede tüm tarafların görüşü alınmalı"Seçime giderken Türkiye'nin 32 milyar dolar olan net döviz rezervinin, 26 milyar dolara gerilediğini aktaran Öztrak, şöyle konuştu:"Artık seçim bitti ve yapay gündemleri bırakıp ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi. İşsizlik ve hayat pahalılığı arasında inim inim inleyen, mutfaktaki boş tencereyi nasıl dolduracağını düşünen milletimize dürbünün tersi ile bakan saray yönetimi artık silkelenip kendine gelmeli. Millet vatandaşlık görevini yaptı, şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda, sonra da tüm siyaset kurumlarında. Dış güçler, finansal saldırılar, dolar kurşunu gibi artık vatandaşlar nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Öncelikle israf yerine derhal tasarruf hakim kılınmalıdır. Yapılan her işte saydamlık ve hesap verme esas olmalıdır. Tavan yapan borç sorunu, bütçe açığı, bozulan makro ekonomik dengeler, artan işsizlik derhal harekete geçirilmelidir. Krizle mücadelede ilgili tüm tarafların görüşleri alınmalıdır."Ekonominin aktörlerini bir araya getiren ve 5 Şubat 2009'dan bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir an önce toplanması gerektiğini vurgulayan Öztrak, ayrıca hala açıklanmayan 5 yıllık kalkınma planının da derhal parlamentoya gelmesi ve süratle yasalaşması gerektiğini bildirdi.Alınacak önlemlerin ayakları yere basan, ithalat yerine üretimi, borç yerine kazancı önceleyen bütüncül bir program olması gerektiğini belirten Faik Öztrak, "Türkiye'nin önümüzdeki 4 yıllık süreci demokrasimizin ve ekonomimizin onarımına odaklanarak geçirme şansı önümüzde durmaktadır. Bu şans, bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın sandıkta verdiği mesaj çerçevesinde demokrasi ve hukuk devleti güçlendirilmelidir. Saray, millet iradesine saygı göstermeli, kaybettiği belediyeler üzerinde vesayet mekanizmaları ve baskı oluşturmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.