Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz' - Son Dakika

Öztrak: "Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4)

CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP'nin ruhunda Kuvayımilliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz."

Öztrak: Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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