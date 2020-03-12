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Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
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