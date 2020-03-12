Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir' - Son Dakika

Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
23:28 Erzincan ve Ağrı'da öğrenciler memleketlerine gitmek için maske takıp bilet kuyruğunda bekledi
23:27 Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı
23:27 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge
23:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:26 Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:30:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öztrak: "Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]