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Öztrak: "(Libya) Burada mühim olan konu bunun altına imza atan ülkelerin sözlerinin arkasında...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru soran basın mensubu Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:20 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Soru soran basın mensubu
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
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