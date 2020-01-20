Öztrak: "(Libya) Burada mühim olan konu bunun altına imza atan ülkelerin sözlerinin arkasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: '(Libya) Burada mühim olan konu bunun altına imza atan ülkelerin sözlerinin arkasında... - Son Dakika

Öztrak: "(Libya) Burada mühim olan konu bunun altına imza atan ülkelerin sözlerinin arkasında...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru soran basın mensubu Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Soru soran basın mensubu

Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Öztrak: (Libya) Burada mühim olan konu bunun altına imza atan ülkelerin sözlerinin arkasında...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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