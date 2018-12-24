Öztrak: "Mansur Bey Partimizin Üyesidir, Daha Önce de Partimizden Ankara Büyükşehir Belediye...
2 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği basın toplantısı Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın düzenlediği basın toplantısı
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:50 Kaynak: AA
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti