Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Memlekette zam var, enflasyon yok"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Memlekette zam var, enflasyon yok'

Öztrak: "Memlekette zam var, enflasyon yok"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı. (1)

Öztrak: Memlekette zam var, enflasyon yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li belediye yeni personel kimlik kartlarında Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırdı
CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı BM'den olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Memlekette zam var, enflasyon yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]