Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Öztrak: 'Küresel bir bağışıklık sağlanmadan ülkelerin koronavirüsten kurtulduk demeleri mümkün değil' - Son Dakika

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu