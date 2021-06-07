CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Öztrak: 'Küresel bir bağışıklık sağlanmadan ülkelerin koronavirüsten kurtulduk demeleri mümkün değil' - Son Dakika