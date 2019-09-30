Öztrak: "Milli gelir, 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş"
1 saat önce
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:12 Kaynak: AA
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)
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