Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Milli gelir, 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş"
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Öztrak: "Milli gelir, 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş"

1 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)

Öztrak: Milli gelir, 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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