Öztrak: "Milli iradeye kayyum atıyorlar" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. (1)

"83 milyonluk koca bir ülkeyi zulümle yönetmeye çalışıyorlar. Beğenmedikleri basın yayın organlarına cezalar yağdırıyorlar"

"Saray hükümeti milletin seçtiğini mahkeme kararı olmadan görevden alıyor. Milli iradeye kayyum atıyorlar.

"Arkadaşımız Enis Berberoğlu, yıllarca haksız hukuksuz yere içerde yattı."

"Anayasa Mahkemesi dün gerekçeli kararını yayınladı. yüksek mahkeme arkadaşımıza milletimiz tarafından verilen siyasi faaliyette bulunma görevinin engellendiğini, hakkının gasp edildiğini teyit etti"

"Yüksek Mahkemeyi, Anayasa Mahkemesi Başkanını açık açık tehdit ediyorlar. Yüksek Mahkemeye ayar vermeye çalışıyorlar"

"Son bir yılda işsiz vatandaşlarımızın sayısı 3 milyon kişi artarak 11 milyona dayanmış. Gerçek işsizlik oranı yüzde 30,4 olmuş. Bir de işi olmayıp çalışıyormuş gibi görünenler var"

"İktidarların görevi milletin derdine derman olmaktır"