Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Milli İradeyi Yok Etmeye Niyetlenen Bir Kumpasın Elini Görüyorum"

Öztrak: "Milli İradeyi Yok Etmeye Niyetlenen Bir Kumpasın Elini Görüyorum"

40 dakika önce

- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:15 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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