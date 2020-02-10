Öztrak: "Nasıl oluyor da Sabiha Gökçen'de tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Nasıl oluyor da Sabiha Gökçen'de tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyorlar' - Son Dakika

Öztrak: "Nasıl oluyor da Sabiha Gökçen'de tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyorlar"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: Nasıl oluyor da Sabiha Gökçen'de tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:15 Kaynak: AA
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