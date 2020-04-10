Öztrak: "Ne yapıp edip bu salgının uzamasını önlemek durumundayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Ne yapıp edip bu salgının uzamasını önlemek durumundayız' - Son Dakika

Öztrak: "Ne yapıp edip bu salgının uzamasını önlemek durumundayız"

6 saat önce

CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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Öztrak: Ne yapıp edip bu salgının uzamasını önlemek durumundayız

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:45 Kaynak: AA

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