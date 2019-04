Öztrak: "Neden İçtihat Değiştiriliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz sayımdan değil sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden ve YSK'nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimlerinin, sadece kampanya sürecinde yaşananlarla değil, itiraz sürecinde yaşanan gelişmelerle de en fazla konuşulan seçimler olmaya namzet göründüğünü söyledi.



Seçim ve itiraz sürecinin güvencesinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu vurgulayan Öztrak, kurulun yasaları, kendi içtihatlarını, bir önceki seçimde aldığı kararları yok saydığını gördüklerini belirtti.



Kurulun içtihatları yok sayıp, AK Parti'nin taleplerine göre elbise biçmeye çalışmasının ülkede hukuk güvenliğinin kalmadığını göstereceğini savunan Öztrak, "Kurulu uyarıyorum, yaptıklarınızla ülkede milli irade hırsızlığının önünü açan bir kurul haline geliyorsunuz. Demokrasinin, hukuk devletinin katlinin önünü açıyorsunuz." ifadesini kullandı.



YSK'ye itirazın doğal bir hak olduğuna dikkati çeken Öztrak, kendilerinin de tüm vatandaşlarının oylarının doğru sayılmasını ve millet iradesinin eksizsiz tecellisi konusunda son derece hassas olduklarını dile getirdi.



Öztrak, "Ama hukuki dayanağı olmayan itirazlar ve bunların kabulü, seçimi de itiraz sürecini de şirazesinden çıkarır. Biz sayımdan değil, sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden ve YSK'nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız." açıklamasını yaptı.



Oyların nasıl sayıldığının belli olduğuna vurgu yapan Öztrak, sayım sırasında iktidar partisi görevlilerinin de bulunduğunu ve ancak hiçbir şekilde geçersiz oylara şerh koymadıklarını söyledi.



Böyle bir durumda "iktidar aleyhine usulsüzlük var" sözlerine kimsenin inanmayacağını savunan Öztrak, "Sandık başında gözlemcilerin itiraz etmemesine, şerh düşmemesine rağmen iktidar seçimi kaybettiği sandıklarda geçersiz tekrar sayılmasını istemiştir. Bu, delilsiz, kör itirazdır. Hukuki değildir. Bunu ben değil, YSK'nin 2014'te Mansur Yavaş'la ilgili aldığı karar açıkça söylemektedir. Ne oldu da bu içtihat değiştiriliyor? Ben YSK'yi uyarıyorum, yaratacağınız kargaşanın altından siz de kalkamazsınız." diye konuştu.



Oy çuvallarının mühürlerinin sökülerek, oyların namusunun müdahaleye açık hale geldiğini ifade eden Faik Öztrak, "Partili görünmeyip de partili olan, atanmış ama partili olan Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır? Bu nasıl seçim sürecidir? Dolmabahçe'de Erdoğan başkanlığında Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıya hangi bakanlar katılmış, onlara hangi talimatlar verilmiştir?" sorularını yöneltti.



İktidarı, sonuçları itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Faik Öztrak, "Milletimizin oylarına, iradesine masa başında müdahale etmenin önü açılmaya çalışılmaktadır. Açıkçası bu milletimizin bülbül attığı sandıktan karga çıkarma gayretidir." dedi.



Öztrak, CHP olarak milletin oylarına sahip çıkmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini, bir sivil darbe sürecinin sandığa uzanmasına izin vermeyeceklerini de bildirdi.



Son rakamları paylaştı



Faik Öztrak, İstanbul'daki seçimlerle ilgili son rakamları da paylaştı.



İstanbul'da saat 12.30'da güncellenmiş yeniden sayım sonuçlarının ellerinde olduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:



"Bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre İstanbul'da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda yani kabaca yüzde 49'un da yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre ise Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir. Kalan sandık sayısı da, mevcut sayımda ortaya çıkan eğilimlerde sistemli bir hata olmadığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda bu farkın kapanmayacağını göstermektedir. Hep söylüyoruz, biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz. Müdahale olmazsa bu sonucun değişmeyeceğinden de eminiz. Ama bu işin, bir hak arama sürecinin farklı maksatlarla istismar edilmesini, millet iradesine kurulan bir kumpasın parçası haline getirilmek istendiğini de görüyoruz. Bu nedenle hukuka aykırı yeniden sayım sürecinde çok dikkatli olmak zorundayız. Sayımlar sonuçlanana kadar örgütümüz, milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, gönüllülerimiz oy çuvalları başında gözlerini kırpmadan nöbete devam edecektir."



Yeniden sayım taleplerinin somut delillere dayanarak yapılması gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini tekrarlayan Öztrak, "Sayım süreci hukuksuz olsa da yine de sonucu bekleyeceğiz ama önce 'Geçersiz oyları say' diyecekseniz, çıkanı beğenmeyince 'Hepsini say' diyeceksiniz, o da olmayınca yeniden seçim şarkıları söylemeye başlayacaksınız. Bu olmaz, bu mızıkçılığın daniskasıdır. Sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anlayan AK Parti yetkililerinin seçimlerin yenilenmesinden söz etmeye başladıklarını dikkatle izlemeliyiz. Öyle görülüyor ki yenilgiyi kabullenmeye iktidar mızıkçılık yapmakta, şapkadan yeni tavşanlar çıkarmanın peşinden koşmaktadır." görüşünü paylaştı.



"Milletin iradesini görmezden geliyor"



Yenilgiyi bir gün herkesin tadacağını ve bundan kaçış olmayacağını dile getiren Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına da değindi.



"Kaybettiği seçimlerin ardından algı operasyonu korosunun başına dün itibarıyla geçen Erdoğan, milletin iradesini görmezden geliyor." iddiasında bulunan Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mahkeme süreci başlamıştır, nihai karar oradan çıkacaktır' diyerek egemenlik sanki YSK'deymiş izlenimini vermeye çalıştığını öne sürdü.



Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Egemenlik YSK'de değil, kayıtsız şartsız millettedir. İktidarın telkinleriyle, baskısıyla verilen mahkeme kararları sandıklardan çıkan ve ıslak imzalı tutanaklara bağlanan oyların üzerinde değildir. Milli irade keyfi olarak mahkemeye götürülemez. Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de çaldırtmayız. Dün yine sarayın kibirli kişisi, 'Belediye meclislerinde biz hakimiz, sizi çalıştırmayız' diyerek milletin iradesini hiçe saymıştır. Oysa belediye meclislerini de başkanlarını da seçen millettir. 'Ben belediye meclis üyeleri üzerinden belediye başkanlarını çalışamaz hale getiririm' demek, bu şekilde tehditler savurmak, milletin iradesini görmezden gelmektir. Erdoğan karar vermelidir, bu ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaktır, yoksa partisinin genel başkanı mı olacaktır?"



Seçimin sonuçlarına da değinen Öztrak, 2014 seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranın yüzde 62'yken, 2019'da bu oranın yüzde 28'e düştüğünü söyledi. Öztrak, CHP'de ise bu oranın yüzde 12'den yüzde 45'e çıktığını bildirdi.



Faik Öztrak, seçimin bittiğini ve Türkiye'nin bir an önce ekonomiye odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

