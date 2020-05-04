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Öztrak: "Öyle anlaşılıyor ki bürokrasi yerine uluslararası danışmanlık şirketleri kullanılmaktadır"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:03 Kaynak: AA
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