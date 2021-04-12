Öztrak: "İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur" - Son Dakika

Öztrak: "İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur"
12.04.2021 15:21
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (6)
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