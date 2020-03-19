Öztrak: "Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik' - Son Dakika

Öztrak: "Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4)

Öztrak: Salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:47 Kaynak: AA

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