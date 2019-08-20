Öztrak: 'Sandık Namusuna Saray Darbesi Yapıldı'
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CHP, HDP'ye yönelik İçişleri Bakanlığı müdahalesini "siyasi" olarak değerlendirdi.
CHP, HDP'ye yönelik İçişleri Bakanlığı
müdahalesini "siyasi" olarak değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, "Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir Saray
darbesi yapıldı" diyerek üç büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösterdi
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02
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