Son Dakika Haberleri: Öztrak: 'Sandık Namusuna Saray Darbesi Yapıldı'
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Öztrak: 'Sandık Namusuna Saray Darbesi Yapıldı'

11 dakika önce

CHP, HDP'ye yönelik İçişleri Bakanlığı müdahalesini "siyasi" olarak değerlendirdi.

CHP, HDP'ye yönelik İçişleri Bakanlığı müdahalesini "siyasi" olarak değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir Saray darbesi yapıldı" diyerek üç büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösterdi
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Saray, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02 
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