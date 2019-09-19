Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Sayısı bir milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz var"
Son Dakika Güncel Haber

Öztrak: "Sayısı bir milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz var"

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Öztrak: Sayısı bir milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz var

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Son dakika: Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Sayısı bir milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]