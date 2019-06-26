Öztrak: "Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır"

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CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama

Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür