Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır"
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Öztrak: "Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır"

38 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. -1-
Öztrak: Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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