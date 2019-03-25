Öztrak: "Seçimden Sonra Milletimizi Ekonomide Çok Acı Bir Reçete Bekliyor"
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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