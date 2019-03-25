Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Seçimden Sonra Milletimizi Ekonomide Çok Acı Bir Reçete Bekliyor"

Öztrak: "Seçimden Sonra Milletimizi Ekonomide Çok Acı Bir Reçete Bekliyor"

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:36 Kaynak: AA

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