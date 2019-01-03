Son Dakika Haberleri: Öztrak : "Seçimlerden Sonra IMF ile Bir Anlaşma Yapacak Mısınız"

Öztrak : "Seçimlerden Sonra IMF ile Bir Anlaşma Yapacak Mısınız"

27 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Seçimler için yapılan her aspirin tedavisi Türkiye'yi hızla IMF kapısına doğru sürüklüyor. Zaten saray da bu konuda sessiz kalarak IMF ile anlaşma konusunda niyetini reddetmiyor herhalde"

"Tüm bunlar, bugün seçim nedeniyle yapılan vergi indirimlerinin ve kamu mallarındaki fiyat indirimlerinin seçimden sonra bir IMF programıyla misliyle geri alınacağını ortaya koyuyor"

"Buradan tekrar soruyorum. Seçimlerden sonra IMF ile bir anlaşma yapacak mısınız? Kapalı kapılar ardında sıcak paracılara, faiz lobilerine yaptığınızı duyduğumuz açıklamaları milletimize de yapmanız boynumuzun borcudur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:06 Kaynak: AA

Saray, Türkiye, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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