Öztrak: "Sevr, varlığımıza, istiklalimize, milli gururumuza vurulmak istenen bir hançerdir"
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısında düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:40
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'Sevr, varlığımıza, istiklalimize, milli gururumuza vurulmak istenen bir hançerdir' - Son Dakika
Son Dakika Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı