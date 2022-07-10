Öztrak: "Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı" - Son Dakika
Üye Girişi

Öztrak: "Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı"

10.07.2022 18:25
Öztrak: "Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bundan tam 4 yıl önce ülkeye ‘güven’ ve ‘istikrar’ getireceği söylenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabinesi Resmi Gazete’de yayımlanarak, görevine başladı. Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu. 4 yıl önce milletimize ‘verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bundan tam 4 yıl önce ülkeye 'güven' ve 'istikrar' getireceği söylenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabinesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, görevine başladı. Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu. 4 yıl önce milletimize 'verin yetkiyi, görün etkiyi' diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı sosyal medya paylaşımında; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin dört yıl önce bugün göreve başladığını belirtti ve aradan geçen dört yılda ekonomi yaşananları rakamlarla açıkladı. Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"ATAMA BAKANLARIN YÜZDE 41'İ GÖREVDEN ALINDI: Bundan tam 4 yıl önce ülkeye 'güven' ve 'istikrar' getireceği söylenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabinesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, görevine başladı. 4 yılda yönetimde istikrar kalmadı. Atama bakanların yüzde 41'i ya görevden alındı ya da görevden affını istedi.

ÜÇ 'HAZİNE VE MALİYE BAKANI' GÖRDÜK: İstikrarın en çok kaybolduğu alan ise 'ekonomi yönetimi' oldu. Damat ile beraber son 4 yılda üç 'Hazine ve Maliye Bakanı' gördük. Yine bu dönemde 4 TCMB Başkanı, 5 TÜİK başkanı ile tanıştık. Ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık, ekonomik verilerde de kendisini gösterdi.

DOLAR KURU 4,54 TL İDİ, BUGÜN 17,29 TL: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi göreve başladığında; dolar kuru: 4,54 TL idi. Bugün 17,29 TL. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Enflasyon yüzde 15 idi. Bugün enflasyon yüzde 79. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Ülkenin Risk Primi (CDS) 315 idi. Bugün 858.

MİLLETİMİZ PERİŞAN OLDU: Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu. 4 yıl önce milletimize 'verin yetkiyi, görün etkiyi' diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın."

YORUMLAR
500
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... Deva Partisi ve Gelecek Partisi Heyetleri, CHP Heyetinin Bayramını Kutladı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... Deva Partisi ve Gelecek Partisi Heyetleri, CHP Heyetinin Bayramını Kutladı CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4) CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4)
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztrak: 'Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:19 Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 18:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Öztrak: "Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement