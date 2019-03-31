Öztrak: "Şimdi Artık Söz Milletin"
39 dakika önce
- CHP Genel Merkezi'nden detay CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısı düzenledi - ANKARAANKARA (AA ) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde...
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Genel Merkezi'nden detay
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın basın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısı düzenledi - ANKARA
ANKARA (AA ) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak "Şimdi artık söz milletin, milletin sözünü bu akşam hep beraber duymuş olacağız, milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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