Öztrak'tan "Eyt" Açıklaması: "Umuyoruz Çözerler. Çözmezlerse Biz Geliyoruz, Çözeceğiz"

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye'nin acil sorunlarından bir başkası da emeklilikte yaşa takılanlar meselesidir. Buradaki hak ihlallerinin de bir an önce giderilmesi, bu insanların haklarının verilmesi lazım… Umuyoruz çözerler. Çözmezlerse zaten biz geliyoruz, çözeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, iki gün sürecek Elazığ ve Tunceli programı için Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, bugün ve yarın Elazığ'da olacaklarını ve CHP'nin Türkiye ekonomisine ilişkin politikalarını iş çevrelerine, esnaf ve çiftçiye anlatacaklarını söyledi.

Öztrak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından KYK borçlarının faizlerinin silinmesinin anımsatılıp, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun sorulması üzerine şunları söyledi:

"Genel Başkanımız bugün söylediklerini muhalefetteyken yaptıran bir genel başkan olma rekorunu, tüm dünyada kırmış vaziyette. 3600 ek gösterge, emeklilere iki maaş ikramiye. Bunların hepsini biz zamanında önerdik. Önce 'Olmaz' dediler ve itiraz ettiler. Ama sonunda hepsini tıpış tıpış yapmak zorunda kaldılar. En son da biliyorsunuz bu Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili faizlerin silinmesi meselesi vardı. Onu da dün akşam mecbur kaldılar yaptılar.

Türkiye'nin acil sorunlarından bir başkası da emeklilikte yaşa takılanlar meselesidir. Buradaki hak ihlallerinin bir an önce giderilmesi, bu insanlara emekli olma haklarının verilmesi lazım. Bununla ilgili olarak da genel başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Biz de her fırsat bulduğumuzda bu konuyu dile getiriyoruz. Umuyoruz çözerler. Çözmezlerse zaten biz geliyoruz, çözeceğiz. Biraz sabır, diyoruz. Biz geldiğimizde emeklilikte yaşa takılanların meselelerini de hızla çözeceğiz.

Görünen manzara şudur. Bu hükümet metal yorgunudur. Proje üretme kapasitesi kalmamıştır. Dolayısıyla CHP'nin üretmiş olduğu memleketin yararına olan projelere önce itiraz etmekte, sonra da sarılmak zorunda kalmaktadır. Ama yarım yamalak bu işleri yapmaktadır. Bu işi yaparken bir sürü yurttaşımız haksızlığa uğramış durumda bırakmaktadır. Bunların hepsini düzelteceğiz. Endişe olmasın. CHP ekonomiyi yönetemeyebilir."