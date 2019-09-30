Son Dakika Haberleri: Öztrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Haber

Öztrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" değerlendirmesi

55 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün yeni dedikleri ekonomi programının ikincisini açıkladılar.

Öztrak'tan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün yeni dedikleri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programının ikincisini açıkladılar. Geçen yıl programın adına 'dengelenme' demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:46 
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