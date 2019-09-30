Öztrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" değerlendirmesi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün yeni dedikleri ekonomi programının ikincisini açıkladılar.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün yeni dedikleri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programının ikincisini açıkladılar. Geçen yıl programın adına 'dengelenme' demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:46
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