Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Tarım Bitti"

Öztrak: "Tarım Bitti"

26 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.(5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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