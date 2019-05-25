Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti
40 dakika önce
"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:38
"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP
Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul
seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.
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