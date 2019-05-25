Son Dakika Haberleri: Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti

Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti

40 dakika önce

"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.

Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti, System.String[]
"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:38 
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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