Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor' - Son Dakika

Öztrak: "Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü genç kıza saldırıya ilk yorum: Provokatör olduğu kanısındayım
MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Toplumsal fay hatlarımız çatırdıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]