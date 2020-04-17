CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

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