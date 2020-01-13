Öztrak: "Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz' - Son Dakika

Öztrak: "Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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