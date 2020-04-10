CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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Torun: "(İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli) Kim olursa olsun bu tehdidi yapan yanına kar kalmamalı"