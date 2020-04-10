Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'Tüm yurttaşlarımızdan Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymalarını bekliyoruz' - Son Dakika
Öztrak: "Tüm yurttaşlarımızdan Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymalarını bekliyoruz"
6 saat önce
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(2)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:59 Kaynak: AA
Son Dakika Torun: "(İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli) Kim olursa olsun bu tehdidi yapan yanına kar kalmamalı" İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik