Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Türk ekonomisindeki kırılganlıklar artık çuvala sığmıyor"
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Öztrak: "Türk ekonomisindeki kırılganlıklar artık çuvala sığmıyor"

1 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (3)

Öztrak: Türk ekonomisindeki kırılganlıklar artık çuvala sığmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:21 Kaynak: AA
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