Öztrak: "Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır" - Son Dakika

Öztrak: "Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır"
29.03.2021 16:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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