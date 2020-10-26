Öztrak: Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Avrupa'nın popülist siyasetçileri İslam'a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında, Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Ne yazık ki, Türkiyemiz dünyada yalnızlaştı. Şimdi Suudi Arabistan, Türk ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. Tarihi bağlarımız olan pek çok Kuzey Afrika ülkesi, Suudi Arabistan'ın ardına takılıyor. Bu, gülüp geçilecek bir iş değil. İhracatçı üreticiler, tesislerini yurt dışına kaydırmayı düşünüyor. Boykotu durdurmak için, hiçbir planları yok. Ne yazık ki yaşadığımız devlet krizi, dış politikamıza da sirayet etti. Dış politika bir devlet politikasıdır. Bu nedenle profesyonel bir bürokrasi eliyle yürütülür" dedi.

'DİPLOMASİNİN ZORLAYACILIĞI KULLANILAMAZ HALE GELİYOR'Öztrak, Almanya'da caminin polis tarafından basıldığını ve Fransa'da, Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin, 'düşünce özgürlüğü' denilerek binalara asılmasına göz yumulduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın popülist siyasetçileri İslam'a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor. Bu sorumsuzlukları önleme makamındaki AK Parti Genel Başkanı da bunu fırsat biliyor. Bağırıp çağırarak bu saygısızlıkları, hadsizlikleri, kendisi bu sefer içeride siyasete malzeme yapıyor. Ekonomik buhranın üstünü örtmeye çalışıyor. Diplomasinin bir gücü de üslubundan gelir. Dış politika, il kongrelerinin malzemesi olunca, diplomatik üsluptan uzaklaşılıyor. Diplomasinin zorlayıcılığı kullanılamaz hale geliyor" diye konuştu.'BİZ BU MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ'Öztrak, parti olarak hazırlattıkları '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' kitapçığına yasak getirildiğini hatırlatarak, "Yasak yetmedi, tıpkı 12 Eylül darbecilerinin yaptığı gibi kitapçık hakkında el konma ve toplatılma kararı çıkarıldı. Ülkemiz hızla bir 'Fahrenheit 451' filmine dönüyor. Yangını söndürmekle görevli itfaiyeciler kitap yakıyor. Ama milletimiz sizin niyetinizi artık çok iyi görüyor. Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunu, herkes gayet iyi biliyor. Yani kitapçıkta Allah'ın ve kullarının bildiğinden başka bir şey yok. Kitapçıkta; sayın genel başkanımızın TBMM kürsüsünden yaptığı bir konuşmanın yanında, kamuya mal olmuş bilgiler, belgeler ve karikatürler var. Bu kitapçığın birilerini çok rahatsız ettiği belli. Kitapçığın yasaklanması ve toplatılması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir. Biz bu müdahaleyi kabul etmiyoruz" dedi.